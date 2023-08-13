В Мариуполе партизаны разгромили базу ВС РФ 1 13.08.2023, 15:53

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Есть раненые, уничтожена техника оккупантов.

В воскресенье, 13 августа, в оккупированном украинском Мариуполе раздался взрыв.

Предварительно, это дело рук местных партизан. О происшествии сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его данным, под ударом оказалась база оккупационной армии РФ.

На опубликованном фото видно большие клубы дыма, которые возвышаются над местом происшествия.

«Десяток (военных РФ - ред.) в госпитале как минимум. Три машины навсегда (уничтожены - ред.). Казармы уже нет. Хорошо», — сообщил местный Telegram-канал.

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