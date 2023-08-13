Россияне истерят о потере Урожайного: что происходит в селе 13.08.2023, 16:25

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ВСУ вышли на основную линию обороны ВС РФ.

Российские оккупанты больше суток ноют о якобы потере Урожайного, соседствующего с освобожденным Старомайорским. Военный обозреватель Денис Попович в эфире FREEDOM отметил, что официальных подтверждений деоккупации населенного пункта пока нет. Но если ВСУ удастся прорвать врага на этом участке, украинские силы выйдут на основную линию обороны ВС РФ, пишет «Главред».

Сообщения о якобы переходе под контроль ВСУ Урожайного начали появлятся в Telegram российских «военкоров» еще вечером 12 августа. С тех пор «вой» в соцсетях оккупантов не утихает.

Более того, военный преступник Александр Ходаковский, чей батальон находится в районе Урожайного, после новых провалов на фронте поднял вопрос о создании в росармии заградительных отрядов, для расстрела отступающих солдат по опыту Сталина во Второй Мировой войне. Ходаковский попытался оправдать свои просчеты в руководстве косвенными обвинениями своих солдат, сдавших позиции под ударами ВСУ.

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