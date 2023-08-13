закрыть
13 августа 2023, воскресенье, 16:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне истерят о потере Урожайного: что происходит в селе

  • 13.08.2023, 16:25
  • 4,154
Россияне истерят о потере Урожайного: что происходит в селе

ВСУ вышли на основную линию обороны ВС РФ.

Российские оккупанты больше суток ноют о якобы потере Урожайного, соседствующего с освобожденным Старомайорским. Военный обозреватель Денис Попович в эфире FREEDOM отметил, что официальных подтверждений деоккупации населенного пункта пока нет. Но если ВСУ удастся прорвать врага на этом участке, украинские силы выйдут на основную линию обороны ВС РФ, пишет «Главред».

Сообщения о якобы переходе под контроль ВСУ Урожайного начали появлятся в Telegram российских «военкоров» еще вечером 12 августа. С тех пор «вой» в соцсетях оккупантов не утихает.

Более того, военный преступник Александр Ходаковский, чей батальон находится в районе Урожайного, после новых провалов на фронте поднял вопрос о создании в росармии заградительных отрядов, для расстрела отступающих солдат по опыту Сталина во Второй Мировой войне. Ходаковский попытался оправдать свои просчеты в руководстве косвенными обвинениями своих солдат, сдавших позиции под ударами ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко