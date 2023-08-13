На Крымском мосту снова перекрыто движение автотранспорта
- 13.08.2023, 17:43
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Причина неизвестна.
В воскресенье, 13 августа, стало известно, что движение автомобильного транспорта через Крымский мост было остановлено, а жителей оккупированного Крыма просят «сохранять спокойствие».
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
«Находящихся на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Какова причина и когда планируют восстановить движение — неизвестно.
В субботу, 12 августа, на Крымском мосту произошли две серии взрывов. Российские оккупационные власти сообщили о закрытии переправы и работе ПВО.