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На Крымском мосту снова перекрыто движение автотранспорта

  • 13.08.2023, 17:43
  • 3,372
На Крымском мосту снова перекрыто движение автотранспорта

Причина неизвестна.

В воскресенье, 13 августа, стало известно, что движение автомобильного транспорта через Крымский мост было остановлено, а жителей оккупированного Крыма просят «сохранять спокойствие».

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

«Находящихся на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Какова причина и когда планируют восстановить движение — неизвестно.

В субботу, 12 августа, на Крымском мосту произошли две серии взрывов. Российские оккупационные власти сообщили о закрытии переправы и работе ПВО.

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