Ученые напечатали кольца кальмара на 3D-принтере 13.08.2023, 18:09

Их сделали из бобовой пасты.

Исследователи из Сингапурского университета смогли напечатать на 3D-принтере вегетарианские морепродукты с полезными свойствами настоящих. По их словам, технология поможет преодолеть будущий продовольственный кризис. Результаты работы будут представлены на ежегодной встрече Американского химического общества (ACS).

«В магазинах мясных альтернатив значительно больше, чем морепродуктов растительного происхождения. Хотя все указывает на то, что в будущем поставки морепродуктов неизбежно будут очень ограничены. Поэтому важно изготовить альтернативные морепродукты, которые бы ничем не уступали оригиналу», – отметили авторы.

Ученые придумали, как создавать чернила из микроводорослей и бобов маш, которые выступили в роли источника белка. Специалисты также добавили в состав растительные масла и омега-3. С помощью этих чернил им удалось создать кольца со вкусом кальмара, которые были неотличимы от оригинала по вкусу и качеству, однако текстура была другой.

Однако, прежде чем проводить потребительские испытания, команда хочет оптимизировать состав, чтобы полностью повторить свойства морепродуктов.

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