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Ударные дроны ВСУ громят технику российских оккупантов

  • 13.08.2023, 22:29
Ударные дроны ВСУ громят технику российских оккупантов

Видеофакт.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео с работой специалистов 14-го полка, которые благодаря использованию ударных дронов нанесли удары по технике и личному составу оккупантов.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«В результате эффективного применения ударных дронов специалистами 14-го полка, было уничтожено и повреждено несколько единиц вражеской техники и нейтрализован личный состав оккупантов», — сообщают в Страткоме.

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