Ударные дроны ВСУ громят технику российских оккупантов 13.08.2023, 22:29

Видеофакт.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео с работой специалистов 14-го полка, которые благодаря использованию ударных дронов нанесли удары по технике и личному составу оккупантов.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«В результате эффективного применения ударных дронов специалистами 14-го полка, было уничтожено и повреждено несколько единиц вражеской техники и нейтрализован личный состав оккупантов», — сообщают в Страткоме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».