Ударные дроны ВСУ громят технику российских оккупантов
- 13.08.2023, 22:29
Видеофакт.
Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео с работой специалистов 14-го полка, которые благодаря использованию ударных дронов нанесли удары по технике и личному составу оккупантов.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
«В результате эффективного применения ударных дронов специалистами 14-го полка, было уничтожено и повреждено несколько единиц вражеской техники и нейтрализован личный состав оккупантов», — сообщают в Страткоме.