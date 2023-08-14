Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО 14.08.2023, 9:38

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Ремонт автомобилей остановился.

Немецкий концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, сообщили 14 августа «Известия» со ссылкой на дистрибьютора компании — АО «Мерседес-Бенц Рус». Среди прочего доступ ограничен к онлайн-системам, с помощью которых производится техническое обслуживание и выявление проблем.

Дистрибьютор отметил, что отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта, пообещав, что обслуживание и ремонт машин будет продолжен на основе «накопленного опыта и знаний». Знакомый с ситуацией собеседник рассказал, что ключевая проблема сейчас в возросших сроках ремонта автомобилей, причем касается это не только Mercedes, но и BMW.

Сейчас дилеры прилагают все усилия, чтобы соблюдать гарантийные обязательства перед клиентами, но «по факту термин «официальный дилер» свое значение теряет», резюмировал источник газеты.

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