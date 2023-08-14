ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 14.08.2023, 9:49

«Птичка» сбита на Бахмутском направлении.

В воздушных силах ВСУ уточнили тип вертолета, который сбило зенитное ракетное подразделение Воздушных сил на Бахмутском направлении.

«Установлен тип уничтоженного вертолета 14 августа 2023 года. Это вражеский ударный вертолет Ка-52», — говорится в сообщении.

Воздушные силы Украины сообщили, что около 5:00 на Бахмутском направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил уничтожен вражеский вертолет.

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