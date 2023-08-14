ВСУ освободили три квадратных километра под Бахмутом 14.08.2023, 12:14

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Отбиты атаки врага под Клещеевкой и Андреевкой.

На южном фланге Бахмутского направления силами обороны Украины в ходе наступательных действий всего освобождено уже 40 км² территории. Об этом 14 августа заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, которую цитирует в Telegram созданный при Минобороны Украины Military Media Center.

За минувшую неделю, уточнила она, ВСУ освободили 3 км² на Бахмутском направлении.

«Враг пытался на этой неделе вернуть утраченные позиции в районах западнее Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки [Донецкой области]», – добавила Маляр.

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