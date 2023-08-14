ВСУ ударили по лагерю оккупантов под Мариуполем 14.08.2023, 13:27

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Десятки оккупантов уничтожены.

Вблизи временно оккупированного Мариуполя снова неспокойно. 14 августа там прогремели новые взрывы в Юрьевке.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что в населенном пункте есть прилет.

Над местом попадания поднялся дым.

«Юрьевка. Мариупольский район. Улыбаемся и машем! Есть прилет. Урзуф, как дела? Волнуешься?» – написал Андрющенко.

Также он сообщил об активной работе ПВО оккупантов в селе Осипенко Запорожской области.

«Учитывая Юрьевский хлопок, кажется, нас ожидает интересный день», – пишет советник.

Вскоре Андрющенко сообщил детали о взрыве. Как оказалось, попали в лагерь оккупантов «Волна». Десятки находившихся в нем на момент взрыва оккупантов были ликвидированы. Гражданские люди не пострадали.

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