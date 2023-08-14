ВСУ ударили по лагерю оккупантов под Мариуполем
- 14.08.2023, 13:27
- 1,632
Десятки оккупантов уничтожены.
Вблизи временно оккупированного Мариуполя снова неспокойно. 14 августа там прогремели новые взрывы в Юрьевке.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что в населенном пункте есть прилет.
Над местом попадания поднялся дым.
«Юрьевка. Мариупольский район. Улыбаемся и машем! Есть прилет. Урзуф, как дела? Волнуешься?» – написал Андрющенко.
Также он сообщил об активной работе ПВО оккупантов в селе Осипенко Запорожской области.
«Учитывая Юрьевский хлопок, кажется, нас ожидает интересный день», – пишет советник.
Вскоре Андрющенко сообщил детали о взрыве. Как оказалось, попали в лагерь оккупантов «Волна». Десятки находившихся в нем на момент взрыва оккупантов были ликвидированы. Гражданские люди не пострадали.