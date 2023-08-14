Названо главное правило для защиты телефона и личных данных от взлома 1 14.08.2023, 16:55

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Сегодня смартфоны содержат большое количество конфиденциальной информации.

Руководитель службы безопасности Samsung рассказал о самой распространенной ошибке, которую пользователи смартфонов допускают, тем самым подвергая риску свои устройства и данные на них.

Худшая ошибка, которую может совершить любой пользователь, заключается в том, что он скачивает приложения из сторонних ресурсов, а затем дает этим приложениям ненужные разрешения, рассказал он изданию The Sun (перевод - «Униан»).

По словам эксперта по безопасности, пользователям стоит загружать приложения только из надежных магазинов, в частности, Galaxy Store или Google Play Store.

Он уточнил, что в официальных магазинах приложений действует функция безопасности Play Protect. В случае, если будет обнаружено потенциально вредоносная программа, она автоматически удаляется с устройства, пояснил эксперт.

«Сегодня смартфоны содержат больше конфиденциальной информации, чем раньше. Банковские счета, личные фото и видео, информация о вашей семье, поэтому людям необходимо заботиться о конфиденциальности и безопасности своего смартфона», – заключил специалист.

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