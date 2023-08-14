Артиллерия ВСУ накрыла штурм россиян под Авдеевкой 14.08.2023, 17:55

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Оккупантов и их технику разгромили.

Подразделения российской армии попытались устроить штурм украинских позиций в районе Авдеевки, однако были разгромлены в ходе наступления. Об этом сообщил майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

В своем Telegram-канале он рассказал, что, пытаясь улучшить тактическое положение, россияне устроили дерзкую попытку штурма с использованием тяжелой бронетехники и пехоты. Однако ВСУ устроили россиянам разгром, заранее вычислив их продвижение с помощью беспилотников. После передачи координат россиян артиллерийским соединениям арта ВСУ накрыла оккупантов с дистанции.

По словам Жорина, вся штурмовая группа российских десантников была уничтожена вместе с бронетехникой.

«Мое уважение артиллерии 3-й штурмовой», - добавил он.

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