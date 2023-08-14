Замглавы Генштаба Беларуси отправили на пенсию

Замглавы Генштаба Беларуси отправили на пенсию1
- 14.08.2023, 19:38
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Он не пробыл в должности и года.
Генерал-майор Владислав Будик освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.
Будик уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Указ о его увольнении Александр Лукашенко подписал сегодня, 14 августа.
Напомним, генерал-майор Будик попал в Генштаб в августе 2022 года. Тогда его перевели туда с должности начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил, которую он занимал с ноября 2017 года.
Будик окончил Тульское высшее артиллерийское инженерное училище. Начал офицерскую службу с должности командира учебного взвода, командовал 361‑й базой охраны и обслуживания, после руководил ОУЦ. Звание генерал-майора получил в июле 2019 года.