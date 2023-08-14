Замглавы Генштаба Беларуси отправили на пенсию 1 14.08.2023, 19:38

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Владислав Будик

Он не пробыл в должности и года.

Генерал-майор Владислав Будик освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

Будик уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Указ о его увольнении Александр Лукашенко подписал сегодня, 14 августа.

Напомним, генерал-майор Будик попал в Генштаб в августе 2022 года. Тогда его перевели туда с должности начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил, которую он занимал с ноября 2017 года.

Будик окончил Тульское высшее артиллерийское инженерное училище. Начал офицерскую службу с должности командира учебного взвода, командовал 361‑й базой охраны и обслуживания, после руководил ОУЦ. Звание генерал-майора получил в июле 2019 года.

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