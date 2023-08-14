В Махачкале прогремел мощный взрыв 14.08.2023, 22:55

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Взрыв произошел на автозаправке.

Сильный взрыв прогремел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус» в Махачкале, сообщает местная администрация.

«Все службы экстренного реагирования задействованы. На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы», — говорится в сообщении.

По данным Baza, взрыв произошел на автозаправке, горят «уже более 10 автомобилей». Как сообщает телеграм-канал «Осторожно новости» со ссылкой на очевидцев, предварительно, есть пострадавшие.

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