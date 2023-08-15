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Россияне обстреляли Днепр, Луцк и Львов

  • 15.08.2023, 7:34
Россияне обстреляли Днепр, Луцк и Львов

Есть попадания по жилым домам.

В ночь на вторник, 15 августа, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россия нанесла по нескольким регионам, включая западные, новые удары крылатыми ракетами различных типов. Под ударом оказался Львов, также Днепр и Луцк, пишет New Voice.

Во Львове обломки ракет упали на многоквартирные дома, в одном из гипермаркетов из-за них обрушился потолок.

Есть пострадавшие, людям оказывают помощь медики, погибших пока нет.

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