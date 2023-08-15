Техника и полсотни оккупантов: стали известны подробности удара ВСУ по базе в Юрьевке

Техника и полсотни оккупантов: стали известны подробности удара ВСУ по базе в Юрьевке2
- 15.08.2023, 11:28
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Ликвидирован российский полковник.
В результате удара ВСУ по командному пункту врага в Юрьевке, который находится под Мариуполем, в больницу попали 50 российских оккупантов. Кроме того, уничтожена техника оккупантов.
Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
«Оккупантов разместили в городской больнице №2 (МКР-17). Из них 13 уже умерли», — рассказал он.
«В Мангуше больница забита, что касается умерших, то известно о 5 оккупантах. Всю ночь разбирали последствия и вывозили раненых, трупы и вытаскивали разбитую технику», — добавил мэр.
Кроме того, на базе находился российский полковник Виктор Ковалев.
Оккупанты уверяют, что удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.