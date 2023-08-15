Техника и полсотни оккупантов: стали известны подробности удара ВСУ по базе в Юрьевке 2 15.08.2023, 11:28

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Ликвидирован российский полковник.

В результате удара ВСУ по командному пункту врага в Юрьевке, который находится под Мариуполем, в больницу попали 50 российских оккупантов. Кроме того, уничтожена техника оккупантов.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

«Оккупантов разместили в городской больнице №2 (МКР-17). Из них 13 уже умерли», — рассказал он.

«В Мангуше больница забита, что касается умерших, то известно о 5 оккупантах. Всю ночь разбирали последствия и вывозили раненых, трупы и вытаскивали разбитую технику», — добавил мэр.

Кроме того, на базе находился российский полковник Виктор Ковалев.

Оккупанты уверяют, что удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

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