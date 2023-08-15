Владимир Фесенко: Китай посылает сигналы режиму Лукашенко 2 15.08.2023, 14:25

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Владимир Фесенко

Фото: Укринформ

Глава Минобороны КНР едет в Беларусь с инспекцией.

В Беларусь летит глава Минобороны КНР Ли Шанфу. Примечательно, что китайский военный чиновник посетит нашу страну на фоне конфликта Лукашенко с Польшей.

Варшава заявила, что готова закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью, а это сильно ударит по Китаю, львиная доля транзита в Европу которого проходит через нашу страну. Является ли визит Ли Шанфу в Беларусь случайным?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Здесь нужно учитывать, что глава Минобороны Китая посещает Россию с ответным визитом. Шойгу уже был в Китае. Поездка в Москву — ключевое. Попутно же, учитывая особое отношение Лукашенко с руководством Китая, совершается визит и в Беларусь. Для оценки нынешней ситуации, в частности — и на белорусско-польской границе.

Расширение конфликта точно не в интересах Китая. Для него очень важно сохранять стабильной международную торговлю. Очень заметно, кстати, что последние заявления Лукашенко довольно миролюбивы. Я имею в виду слова про «хорошие отношения с Польшей», что Беларусь «готова разговаривать» и так далее.

Во время визита может речь идти и о контактах с белорусскими военными, но больше это рекогносцировка военной ситуации на границе с Украиной, Польшей. Может вестись разговор и о каких-то там совместных военных планах. Почти наверняка можно сказать, что Китай не заинтересован во втягивании Беларуси в войну и в эскалации военной ситуации вокруг страны.

Что касается перекрытия границ, то это, думаю, вопрос переговоров, но можно точно сказать, что будет вестись борьба со стороны ЕС с так называемым ложным транзитом. Это один из способов обхода санкций, когда товары из ЕС якобы идут, например, в Казахстан, Центральную Азию или Китай, а на самом деле попадают в Россию. Вот здесь ограничения будут достаточно существенные.

Но прямой связи с нынешним напряжением нет. Здесь, скорее, логистика международного визита. Раз уж глава Минобороны Китая поехал в Россию, то логично ему заехать и в Беларусь. Тем более, что нынешняя ситуация в Беларуси и вокруг нее, скажем так, значима для Китая, поэтому, подчеркну, визит связан с общей политической ситуацией вокруг вашей страны.

— Китай отрицательно относится и к размещению ядерного оружия в Беларуси. Может ли китайский министр провести инспекцию российского ядерного оружия в Беларуси?

— Нет. Это же не китайское оружие, а российское. Не думаю, что будет какая-то инспекция, не та ситуация.

Знаете, у меня большое подозрение, что при всей своей общей позиции против размещения ядерного оружия в третьих странах, Китай знал о планах России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Более того, думаю, в Москве и Минске получили на это согласие Китая. Это была акция, скажем так, направленная против НАТО. Китай, который своими главными противниками воспринимает США и НАТО, отнесся к размещению ЯО в Беларуси спокойно. У меня есть большое подозрение, что китайцы были в курсе.

— Тем не менее вы упомянули, что Китай не заинтересован в эскалации.

— В данном случае формально это выглядит как эскалация, но, думаю, в Москве и Минске заверяли Китай, что это ядерное оружие не будет использовано, что это исключительно способ сдерживания и воздействия на НАТО.

Могу вам сказать, что по моим дипломатическим каналам известно, что в Китае рассматривали вот это размещение как способ давления на Запад, чтобы вынудить его на переговоры по Украине.

Это несколько наивная точка зрения. Ведь как показала практика (большинство экспертов это и прогнозировали), не работает сейчас такое примитивное давление. Не та ситуация.

Давление России на Запад не работало перед началом полномасштабной войны. Напомню, что был ультиматум Путина в адрес США и НАТО, и это не сработало. Несколько наивно надеяться, что вот такое прямолинейное давление заставит Запад пойти на какие-то уступки. Это слишком упрощенный подход, но в Китае почему-то думали, что это может сработать.

Китай сейчас обеспокоен эскалацией военной ситуации в Украине и ростом политического и военного напряжения вокруг Беларуси.

Вот это главная причина приезда. Не просто страсти между Беларусью и Польшей, в которых виноват Лукашенко, начавший с подачи Путина игру с «вагнеровцами».

Для Китая надо прозондировать, проинспектировать ситуацию. Будет проведена такая инспекция военно-политической ситуации вокруг Беларуси.

— Будет ли Пекин как-то пытаться повлиять на Лукашенко?

— Во-первых, Китай будет сохранять Беларусь и режим Лукашенко в своей орбите. Во-вторых, будет сохраняться ситуация, когда Беларусь будет одновременно ориентироваться и на Москву, и на Пекин с усилением влияния последнего.

То, что сын Лукашенко Николай учится в Пекине, — очень неслучайно. Это тоже следствие усиления влияния Пекина, который будет сохранять вот эту двойственность. Она Пекин пока устраивает, но, повторюсь, с постепенным усилением влияния на Лукашенко и его режим.

Пока никаких конкретных действий Китай не будет предпринимать. Могут быть сигналы, что не надо слишком разогревать напряжение в отношениях с Польшей и странами НАТО. Сдерживание — это одно, а провоцирование конфликтов — совсем другое.

Вот такого рода сигналы могут быть. Чего-то кардинального, каких-то совместных действий, заявлений, думаю, не будет. В этом сейчас просто нет смысла.

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