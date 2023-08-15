закрыть
15 августа 2023, вторник, 16:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Оккупант пожаловался на командование РФ и рассказал, почему сдался в плен ВСУ

3
  • 15.08.2023, 15:39
  • 3,794
Оккупант пожаловался на командование РФ и рассказал, почему сдался в плен ВСУ

Военный служил в армии так называемой «ДНР».

Российское военное руководство бросает своих мобилизованных солдат на «мясные штурмы» и не переживает из-за больших потерь. Так, пленный российский оккупант Узкий Петр из Донецка пожаловался, что его с собратьями фактически бросили «на убой» в неизвестном направлении.

Как пишет obozrevatel.com, видео с пленным захватчиком выложили в Telegram-канале «Ищи своих». Оккупант рассказывает, что сдался в плен ВСУ, поскольку не видел смысла воевать дальше.

Как рассказывает захватчик, он служил в армии так называемой «ДНР». Однако их военное руководство абсолютно не ценит свой личный состав, а мобилизованных солдат используют как «пушечное мясо», забрасывая им Вооруженные силы Украины.

Оккупант также заявил, что их «положение на фронте очень плачевное» и он не видел больше смысла сопротивляться украинским Силам обороны, поэтому сдался в плен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк
Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров