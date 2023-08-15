Оккупант пожаловался на командование РФ и рассказал, почему сдался в плен ВСУ 3 15.08.2023, 15:39

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Военный служил в армии так называемой «ДНР».

Российское военное руководство бросает своих мобилизованных солдат на «мясные штурмы» и не переживает из-за больших потерь. Так, пленный российский оккупант Узкий Петр из Донецка пожаловался, что его с собратьями фактически бросили «на убой» в неизвестном направлении.

Как пишет obozrevatel.com, видео с пленным захватчиком выложили в Telegram-канале «Ищи своих». Оккупант рассказывает, что сдался в плен ВСУ, поскольку не видел смысла воевать дальше.

Как рассказывает захватчик, он служил в армии так называемой «ДНР». Однако их военное руководство абсолютно не ценит свой личный состав, а мобилизованных солдат используют как «пушечное мясо», забрасывая им Вооруженные силы Украины.

Оккупант также заявил, что их «положение на фронте очень плачевное» и он не видел больше смысла сопротивляться украинским Силам обороны, поэтому сдался в плен.

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