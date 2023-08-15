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Бойцы полка Калиновского обнаружили и уничтожили два наблюдательных пункта россиян

  • 15.08.2023, 16:16
  • 1,062
Бойцы полка Калиновского обнаружили и уничтожили два наблюдательных пункта россиян

Белорусские добровольцы провели успешную операцию на Бахмутском направлении.

Бойцы полка имени Кастуся Калиновского батальона «Волат» обнаружили и уничтожили два наблюдательных пункта врага на Бахмутском направлении.

В видео, опубликованном полком, военкор показывает, как выглядит боевая задача подразделения ПТРК от начала и до конца.

Как успешно выполнить задачу на ПТРК «Милан», при чем тут «девятины» и шторы; о чем говорят наши парни в 300-х метров от врага? Обо всем этом смотрите в видео:

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