Бойцы ВСУ взяли в плен оккупантов на Сватовском направлении 2 15.08.2023, 16:22

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Опубликован ролик с извинениями россиян.

Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен двух российских оккупантов на Сватовском направлении (самый северный участок фронта в Харьковской и Луганской областях).

Об этом сообщил телеграмм-канал «Донбасс Оперативный», обнародовав соответствующее видео.

На ролике российские солдаты сидят уже за сиденьями в машине с закрытыми глазами и по очереди просят прощения у жителей оккупированного города Сватово.

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