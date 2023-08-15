Бойцы ВСУ взяли в плен оккупантов на Сватовском направлении

Бойцы ВСУ взяли в плен оккупантов на Сватовском направлении2
- 15.08.2023, 16:22
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Опубликован ролик с извинениями россиян.
Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен двух российских оккупантов на Сватовском направлении (самый северный участок фронта в Харьковской и Луганской областях).
Об этом сообщил телеграмм-канал «Донбасс Оперативный», обнародовав соответствующее видео.
На ролике российские солдаты сидят уже за сиденьями в машине с закрытыми глазами и по очереди просят прощения у жителей оккупированного города Сватово.