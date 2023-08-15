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Бойцы ВСУ взяли в плен оккупантов на Сватовском направлении

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  • 15.08.2023, 16:22
  • 2,476
Бойцы ВСУ взяли в плен оккупантов на Сватовском направлении

Опубликован ролик с извинениями россиян.

Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен двух российских оккупантов на Сватовском направлении (самый северный участок фронта в Харьковской и Луганской областях).

Об этом сообщил телеграмм-канал «Донбасс Оперативный», обнародовав соответствующее видео.

На ролике российские солдаты сидят уже за сиденьями в машине с закрытыми глазами и по очереди просят прощения у жителей оккупированного города Сватово. 

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