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Жителя Барановичей осудили на 2,5 года за «оскорбление» Лукашенко и чиновников

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  • 15.08.2023, 17:39
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Жителя Барановичей осудили на 2,5 года за «оскорбление» Лукашенко и чиновников
Сергей Адасько

Судебный процесс над политзаключенным длился несколько дней.

В суде Барановичского района и Барановичей 14 августа вынесен приговор местному жителю Сергею Адасько, которого обвинили по ряду протестных статей. Вел процесс, который длился несколько дней, судья Артем Подолянец, сообщают правозащитники.

Известно, что Адасько задержали 12 мая 2023 года, составили протокол по ст. 19.11 КоАП («изготовление, распространение либо хранение экстремистских материалов») и присудили административный арест. На свободу политзаключенный после ареста не вышел.

Сергей Адасько был обвинен в «оскорблении» Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК), «оскорблении» представителя власти (ст. 369 УК) и «надругательстве над государственными символами» (ст. 370 УК) и по совокупности наказаний ему окончательно назначено два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии в условиях общего режима.

Другие подробности дела пока неизвестны.

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