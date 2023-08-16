У белорусов начнут блокировать авто на границе 16.08.2023, 9:38

3,056

Пограничники получили новые полномочия.

Арестованный транспорт должника не сможет пересечь госграницу Беларуси, а сам автомобиль будут передавать судебным исполнителям. Это предусмотрено постановлением Министерства юстиции от 21 мая 2021 г. №93 «О взаимодействии органов принудительного исполнения с государственными органами и организациями».

Согласно документу, после вынесения запрета на перемещение через границу арестованного транспортного средства Министерство юстиции не позднее одного рабочего дня будет направлять в Госпогранкомитет сведения о таких автомобилях для внесения в автоматизированную информационную систему, функционирующую в пунктах пропуска.

Если арестованный автомобиль попытается пересечь границу, пограничники его заблокируют в пункте пропуска и «незамедлительно проинформируют органы принудительного исполнения».

Судебные исполнители, в свою очередь, обязаны в течение трех дней приехать за арестованным авто, изъять его и отправить на охраняемую стоянку.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2024 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».