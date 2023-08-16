FT: США выдвинули ультиматум Ирану 4 16.08.2023, 12:58

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Тегеран должен немедленно прекратить поставки дронов Москве.

Иран должен немедленно приостановить снабжение Российской Федерацией своими беспилотными летательными аппаратами и комплектующими к ним.

Вашингтон потребовал от Тегерана прекратить продажу РФ дронов, с помощью которых Москва наносит удары по территории Украины, пишет издание Financial Times.

Кроме непосредственно самих «Шахедов» и других боевых БПЛА, Иран должен приостановить и поставки запчастей к этому виду оружия.

Известно, что Россия, используя именно иранские дроны и переделывая их под свои «отечественные» «Герань-2», ведет атаку объектов критической инфраструктуры Украины, при этом весьма часто повреждая жилые дома и убивая мирное население.

СМИ пишут, что в данный момент между Вашингтоном и Тегераном идет обсуждение, посвященное подписанию широкого соглашения о снижении напряженности.

К слову, по информации агентства Reuters, сообщение о требованиях США к Ирану появились в печати на фоне того обстоятельства, что эти две страны запланировали ослабить напряженность и возобновить переговоры.

Кроме того, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сделал заявление, в котором подчеркнул, что Вашингтон будет приветствовать шаги Тегерана по поводу «деэскалации растущей ядерной угрозы».

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