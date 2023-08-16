Forbes: Десантно-штурмовая бригада ВСУ с танками Challenger пошла на прорыв фронта под Работино 1 16.08.2023, 13:10

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У российской армии резервы на исходе.

Вооруженные силы Украины направляют в бой резервы, чтобы прорвать российскую оборону в Запорожской области и продвинуться в направлении Мелитополя, перерезая «сухопутный мост в Крым»

Как сообщает Forbes, 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ численностью две тысячи человек, укомплектованная британскими танками Challenger, а также БМП Marder и Stryker, была переброшена в район Работино на юге Запорожской области.

82-я бригада, а также 46-я бригада были одними из последних крупных соединений, которые командование ВСУ держало в резерве, пишет Forbes. Их подключение позволит украинским военным существенно увеличить огневую мощь на одном из главных участков контрнаступления, рядом с которым российская оборона трещит по швам.

В среду, 16 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что после ожесточенных боев в течение последних дней ВСУ удалось отбить Урожайное, где располагался один из укрепрайонов российских военных.

«Наступательные действия продолжаются», — написала Маляр в своем telegram-канале, добавив, что ВСУ «закрепляются на рубежах».

У российской армии тем временем резервы, возможно, на исходе, писали на прошлой неделе аналитики Института изучения войны ISW. Об этом, по оценке ISW, свидетельствует тот факт, что генералам приходится перебрасывать силы вдоль линии фронта вместо того, чтобы подтягивать резервные части из тылов.

Это означает, что украинское наступление привело к «существенной деградации» российской обороны и истощению сил на «критическом участке фронта», писали эксперты ISW. «Нехватка опертивных резервов означает, что российскому командованию придется больше перебрасывать силы вдоль линии фронта, если они желают укрепить определенные участки», — отмечали они.

11 августа ISW, ссылаясь на спутниковые снимки, подтвердил «тактически существенное» продвижение ВСУ в Запорожской области.

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