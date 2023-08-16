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BILD: ВСУ прорвали российскую оборону на Запорожье с помощью немецких БМП Marder

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  • 16.08.2023, 13:35
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BILD: ВСУ прорвали российскую оборону на Запорожье с помощью немецких БМП Marder
иллюстративное фото

Освобожден населенный пункт, имеющий стратегическое значение.

ВСУ прорвали российскую оборону с помощью немецких БМП Marder. Об этом сообщил военный обозреватель BILD Юлиан Репке

После десяти недель упорных боев украинской армии удалось освободить важное село Работино в Запорожской области. Этому способствовали поставленные из Германии боевые машины пехоты Marder — их украинская армия, судя по опубликованным кадрам, впервые ввела в бой.

Российские Z-блогеры также подтверждают, что в операции по освобождению села Работино были задействованы немецкие БМП Marder. В частности, об этом пишет популярный телеграм-канал «Военный обозреватель».

Депутат Верховной Рады Юрий Мысягин накануне подтвердил в своем телеграм-канале, что ВСУ отбили у российских войск большую часть населенного пункта Работино.

Несмотря на небольшие размеры села (до войны в нем проживало около 500 человек), Работино, по мнению военного обозревателя BILD Юлиана Репке, имеет большое стратегическое значение. Населенный пункт расположен вдоль дороги, которая проходит между удерживаемым ВСУ городом Орехов и оккупированным российскими войсками городом Токмак.

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