В Полоцке активиста будут судить по редкой «протестной» статье

В Полоцке активиста будут судить по редкой «протестной» статье2
- 16.08.2023, 13:40
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По ней в Беларуси судили только троих человек.
В Полоцке по редкой «протестной» статье будут судить Николая Машарского, пишет правозащитный центр «Весна».
Мужчину обвиняют в «оскорблении» Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК) и неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 342−2 УК). Правозащитники отмечают, что по последней статье в Беларуси судили только троих человек.
Статья 342−2 УК относительно новая — действует с 18 июня 2021 года. Первым по ней был осужден Александр Кутас. Также по этой статье судили политзаключенных Владимира Булавского и Андрея Кунцевича.
Николай Машарский родом из Россон Витебской области. Его неоднократно судили за «несанкционированное пикетирование», а в марте 2022 года арестовывали на 20 суток за призывы к участию в акции протеста 27 февраля.