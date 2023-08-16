Анатолий Котов о провокациях Лукашенко: Дальше последует ответ военными средствами 16.08.2023, 13:51

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Анатолий Котов

«Ружье», которое находится на границе, выстрелит.

Латвия мобилизовала дополнительные силы для укрепления белорусской границы. Премьер страны заявил, что это «упреждающая акция» и «шуток не будет».

Какие еще инструменты для противодействия лукашенковским провокациям может задействовать Рига и страны-соседки Беларуси? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Полностью закрыть границу для товарного движения. Я сомневаюсь, что какое-то усиление военной составляющей границы будет воспринято в Минске или в Кремле как серьезный сигнал. Единственное, этим можно объяснить, что с какими-то там провокациями, нелегальными мигрантами или диверсионными группами никто шутить не будет. Но это защита от мелких провокаций, не более того. Ни в Москве ни в Минске это серьезно не воспримут.

— Военный аналитик Юрий Федоров в своей статье пишет, что Cувалкский коридор и напряженность на границах могут быть отвлекающим маневром, а «вагнеровцев» могут готовить для «экскурсии в Жешув» для подрыва логистики поставок западной техники для Украины. Насколько это реалистичный сценарий?

— Любой сценарий является реалистичным, в теории этот тоже не исключение, но для этого нужно обеспечить проникновение достаточно большого количества ЧВК «Вагнера» на территорию Польши. Возможно, это можно реализовать по каким-то ложным документам, можно под видом нелегальных мигрантов. Не думаю, что здесь Сувалкский коридор имеет вообще какое-то значение в плане отвлечения. Если такая цель есть, то Сувалкский коридор и какие-то акции в нем абсолютно не нужны для того, чтобы обеспечивать операцию прикрытия.

— В Беларусь прилетел глава Минобороны Китая. Не так давно Польша заявила, что готова закрыть железнодорожный транзит, а Китай должен дать понять Лукашенко, что провокации должны прекратиться. Может ли Пекин приструнить своего минского вассала?

— Теоретически может. В 2021-м году такая же конфигурация сработала, когда были массированные штурмы границы, а лагеря беженцев в приграничной полосе были ликвидированы, потому что сигнал был выслан тот же самый — по причинам безопасности границу, вполне возможно, придется закрыть, идет защита от нелегальной миграции. В 2021-м году это сработало.

Китай сейчас несколько в лучшем положении, потому что за два года удалось серьезным образом диверсифицировать логистику доставки грузов в Европу и наоборот. Россия и Беларусь не являются ключевыми маршрутами, они могут быть полностью исключены из этих цепочек, что было бы все равно нежелательно, но возможно.

Посмотрим, приструнит ли, шанс такой есть, увидим, сработает ли этот механизм. Прошло уже больше недели с момента публичного заявления Польши о том, что такой сигнал в Пекин они отправили. Значит, часики тикают, время принимать какие-то решения в Минске.

— Давайте обрисуем несколько возможных сценариев развития ситуации. Как могут развиваться события на границах ЕС и Беларуси?

— Я не знаю, сколько вообще базовых сценариев можно назвать, но в общем-то их два с небольшими вариациями. Либо белорусский режим прекращает провокации на границе и фактически выполняет условия ультиматума Польши: вывод из Беларуси «Вагнера», прекращение миграционных атак и освобождение политических заключенных. Тогда, возможно, начнется какая-то нормализация не только на границе, но и вообще каких-то отношений, потому что это будет «реалполитик».

Если же Лукашенко находится в той ситуации, в которой, скорее всего, он находится (несамостоятелен в принятии каких-то решений, даже в отношении того, что происходит на территории Беларуси и ее внешних границах), то провокации будут продолжаться, а рано или поздно ружье, которое находится на границе, выстрелит. Наверное, инцидент с залетом белорусских военных вертолетов в Польшу был последним, который останется без ответа военными средствами, что повлечет за собой абсолютно непредсказуемые последствия, вплоть до вооруженного конфликта.

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