«Запускается цепочка интересных событий»: куда пойдут ВСУ после Урожайного? 16.08.2023, 15:35

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Анализ военного эксперта.

Бойцы Сил обороны Украины освободили поселок Урожайное, который находится неподалеку от Старомайорского Донецкой области.

Военно-политический обозреватель украинской группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал сайту Charter97.org, какова ценность этого события в стратегическом и тактическом плане:

— Само по себе Урожайное является своеобразной агломерацией со Старомайорским, они разделены рекой Мокрые Ялы. Старомайорское упирается в село Заветное Желание, а Урожайное прямой дорогой уходит на Старомлыновку, которая является завершием второй линии обороны российских оккупантов в этой локации. То есть Урожайное открывает прямой выход на Старомлыновку, в то время со стороны Старомайорского еще следует пройти через Заветное Желание. То есть мы получили прямой выход на вершину их второй линии обороны, главного опорного пункта.

Также этот населенный пункт позволяет расширить левый фланг. Если Старомайорское — это расширение правого фланга, то есть в направлении Приютного, то Урожайное — это расширение левого фланга, это выход на Керменчик, очень важное село. Оно очень маленькое, конечно, но важно тем, что там находится господствующая высота, которая при размещении там артиллерии будет позволять полностью контролировать огневым воздействием как саму Старомлыновку, так с запада и юга села и дороги в Старомлыновку. То есть это довольно-таки важный момент с точки зрения установления огневого контроля над данной территорией.

Поэтому освобождение Урожайного, безусловно, является важным достижением, конечно, оно не имеет какого-то там масштабного стратегического значения, но в перспективе именно освобождение Урожайного и Старомайорского приведет к цепочке событий, которые интенсифицируют действия во второй линии обороны. То есть подведут Силы обороны Украины к основной линии противника, а после создания соответствующих условий и расширения плацдарма можно будет начинать процесс прорыва основной линии обороны россиян.

— Освобождение какого населенного пункта было бы следующим логичным шагом контрнаступления?

— Я думаю, что Работино, между ним и Вербовым Силами обороны Украины был вбит клин с выходом практически до второй линии обороны противника в этом районе. То есть здесь выход на вторую линию обороны россиян произошел раньше, чем в районе Урожайного. Там еще нет этого выхода, мы к нему приблизились, это Старомлыновка. А здесь он уже есть, происходит процесс расширения плацдарма, при этом остановить его россияне не могут, а засев в Работино, они оказываются в оперативном окружении. В какой-то момент они будут отрезаны от путей отхода, то есть от южной логистики. Они будут просто вынуждены бежать из Работино, чтобы не оказаться в окружении и пополнить либо обменный фонд, либо фонд 200-х.

— ВСУ прорывают последнюю «линию Суровикина» на Бердянском направлении. Как дальше может развиваться ситуация?

— На сегодняшний день мы готовимся к прорыву второй линии обороны противника. Сейчас боевые действия там не проводятся, создаются условия. Вторая линия отличается от первой хотя бы тем, что там меньшая концентрация минно-фугасных заграждений, то есть минные поля меньшей концентрации.

Это облегчает задачи, с другой стороны, в отличие от полосы обеспечения, вторая основная линия обороны имеет в три раза больше протяженность в глубину. Там в основном сконцентрированы средства ББМ такие, как средняя легкобронированная техника, тяжелобронированная техника, танки, артиллерия. Однако артиллерию сейчас отводят глубже от линии столкновения, потому что она находится в зоне риска. То есть там прорыв будет осуществляться не через минные поля, а через такие линии обороны, насыщенные технической компонентой.

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