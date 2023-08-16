Лукашисты приговорили 68-летнюю пенсионерку к шести годам колонии 7 16.08.2023, 17:55

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Наталья Петрович

Ее судили за комментарии.

68-летнюю Наталью Петрович приговорили к шести годам колонии. Приговор вынес Минский городской суд 11 августа, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Пенсионерку признали виновной в оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), разжигании вражды (статья 130 УК), призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК) и участии в «экстремистском формировании» (часть 3 статьи 361-1 УК).

Также Петрович должна выплатить более 3000 рублей компенсации.

Наталью Петрович задержали в декабре 2022 года за комментарии.

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