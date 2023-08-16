Шойгу купил для армии РФ «аналог HIMARS»: это советская артиллерия времен Брежнева 16.08.2023, 21:06

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«Мальва» минимум на треть проигрывает не только западным образцам, но даже сербским.

Министерство обороны России на форуме «Армия-2023» в Кубинке подписало контракт на поставку в войска новых колесных гаубиц 2С43 «Мальва» — разработки «Ростеха», которая была задумана как аналог американских HIMARS.

Гаубицы, которые готовили около года, чтобы ответить поставленным Киеву западным системам, стали частью обширного пакета вооружений, приобретение которого анонсировало Минобороны РФ, передает The Moscow Times.

В общей сложности подписаны контракты на 400 млрд рублей, сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев. По его словам, в войска поступят более 2500 новых образцов оружия, военной и специальной техники и свыше 1,8 млн единиц средств поражения.

«Мальва» по сути является копией самоходных гаубиц, разработанных в СССР 1970-х, во времена правления генсека Леонида Брежнева.

Для «Мальвы» с дальностью выстрела 24–28 км взяли 152-мм гаубицу 2А64 с советской гусеничной САУ «Мста» и перевели на колесную БАЗ-6610 (колеса 8×8).

По дальности «Мальва» минимум на треть проигрывает не только западным образцам, но даже сербским. Аналогичная американская M109 «Паладин» стреляет на 30–45 км, шведская Archer — на 30–40 км, французская 155-мм САУ CAESAR забрасывает снаряд на 40 км, словацкая САУ Zuzana 2 — на 41 км, немецкие самоходки PzH 2000 — на 36–47 км. Даже сербская САУ «Нора Б-52» имеет дальность под 40 км. Дальность удара HIMARS в разных вариациях от 45 до 300 км.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Известиям», что артиллерийский комплекс «Мальва» является образцом передового вооружения, но только дальность стрельбы нужно повысить на 10 км.

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