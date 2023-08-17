Собянин отчитался об отправке на войну в Украину 45 000 москвичей 17.08.2023, 1:34

Сергей Собянин

По словам мэра, около 20 000 человек из Москвы было направлено в рамках мобилизации.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о значительном вкладе столичных жителей в специальную военную операцию (СВО), развернутую на востоке Украины. В ходе форума «Территория смыслов» Собянин отметил, что в настоящее время около 45 тысяч москвичей активно участвуют в боевых действиях на территории зоны СВО, сообщает «Интерфакс».

«45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО. Это значительная часть из тех, кто там находится», — подчеркнул он.

По словам Собянина, около 20 000 человек из Москвы было направлено в рамках мобилизации. Еще около 20 000 человек — контрактники и добровольцы. Точное число профессиональных военных, отправившихся на службу, остается неизвестным. Тем не менее, мэр уверен, что это число превышает 5 000 человек.

Собянин также подчеркнул важность вклада Москвы в строительство оборонительных сооружений. Он заявил, что столица внесла в этот процесс столько, сколько все остальные регионы России вместе взятые. Оказываемая Москвой помощь Донбассу, Крыму и Севастополю признана мэром равной сумме, которую предоставляют эти регионы друг другу.

Подводя итоги, Сергей Собянин подчеркнул, что цена этого вклада ощущается сильно — более 20 москвичей погибли в процессе строительства оборонительных сооружений, и более 100 были ранены.

В июле текущего года московский мэр сообщал, что около 30 тысяч москвичей в настоящее время находятся на военной службе в Украине. Из них десять тысяч записались на контракт, а остальные 20 тысяч были мобилизованы.

Мобилизация в России началась в сентябре 2022 года и, несмотря на заявления о ее завершении, она продолжает действовать. В апреле 2023 года в стране ввели реестр военнобязанных и электронные повестки, а в июле ужесточили законодательство о военной службе, включая расширение рамок возраста призыва и увеличение срока пребывания в запасе.

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