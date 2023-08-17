«Топоры украинского наступления»: американский офицер прогнозирует успех ВСУ 17.08.2023, 7:52

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У российской армии заканчиваются резервы.

У российской армии начались серьезные проблемы, связанные с исчерпанием резервов. Теперь они перебрасывают части между разными частями фронтовой линии, что является очень плохими новостями для них. Об этом заявил бывший армейский офицер США, военный эксперт и автор книги «Как вести войну» Майк Мартин.

На своей странице в социальной сети Twitter он опубликовал анализ сложившейся на передовой ситуации, отметив хорошие новости для Украины.

«Пришло время еще раз кратко рассказать о том, что произошло за последние две недели в Украине. Это изображение взято из темы несколько месяцев назад, но основная стратегия не изменилась. Это признак хорошей стратегии — когда она не меняется каждые 10 минут и когда ресурсы выстраиваются в очередь за тем, чего вы надеетесь достичь.

Time for another brief update as to what has happened in the last two weeks in Ukraine. pic.twitter.com/O0xaJhPRUv — Mike Martin 🔶 (@ThreshedThought) August 15, 2023

Обратите внимание на Россию (у которой планы меняются постоянно). Вот последняя тема, которая представляет собой обзор контрнаступления — украинцы в данный момент имеют импульс.

Итак, какова украинская стратегия? На самом деле это очень просто. Все эти синие стрелы — это топоры украинских атак. Цель состоит в том, чтобы держать россиян рассредоточенными и неспособными к подкреплению. И это работает. У россиян, похоже, закончился резерв, и теперь они перебрасывают части между разными частями фронтовой линии. Это очень плохие новости для них», — заявил он.

«Во-вторых, эта стратегия означает, что украинцы могут сохранять баланс между различными осями, и они могут выбирать, по какой из них они хотят продвигаться, когда становится очевидным, какая из них выгодна. Ключевыми направлениями являются два средних направления, идущих на юг к Азовскому морю — как мы знаем, это позволяет украинцам разрезать российские силы надвое — крупная стратегическая победа.

Другие фронты очень полезны, так как они сковывают россиян. Например, в Бахмуте — россияне не собираются уходить из Бахмута после того, как они потеряли там десятки тысяч солдат и сказали всем, что это крайне важно.

И вот — за последнюю неделю украинцы установили еще один плацдарм на Днепре под Херсоном. Так что теперь напротив Херсона два плацдарма: под Олешками и у Казачьих Лагерей. Сейчас эти плацдармы важны по очевидной причине (они дают россиянам больше поводов для размышлений, а украинцам дают больше возможностей).

Но и про россиян нам тоже кое-что рассказали: они теряют способность вести контрбатарейный огонь по украинцам. В основном, когда был установлен первый плацдарм, он попал под непрерывный огонь российской артиллерии. Постепенно украинцы уничтожили эту артиллерию — и российскую артиллерию прямо вдоль фронта (российская артиллерия уничтожалась в два раза быстрее за последние пару месяцев.

Россиянам очень трудно вести эффективный артиллерийский огонь, что в сочетании с отсутствием резервов выглядит не очень хорошо. Это то, к чему стремились украинцы, и это заставляет меня думать, что в следующем месяце или около того, дела снова начнут двигаться», — подчеркнул он.

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