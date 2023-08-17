СМИ узнали, чем закончилось экстренное совещание, созванное Путиным 3 17.08.2023, 8:59

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Фото: Reuters

Обсуждали ситуацию с российским рублем.

Путин договорился с членами правительства РФ и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничений на движение капитала на фоне девальвации рубля.

Этот вопрос обсуждался на встрече Путина с чиновниками вечером 16 августа, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом совещания. По их словам, ужесточение валютного контроля было признано «крайней мерой», которая может повлиять на курс, но лишь временно.

Вместо этого правительство в неформальном порядке договорилось с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Это касается прежде всего неэнергетических компаний, подчеркнул один из собеседников. Он объяснили, что нефтедобывающий сектор вынужден продавать большую часть экспортных доходов, поскольку половина его выручки уходит на налоги. Игнорировали возврат доходов в страну в основном производители удобрений, утверждает источник.

По словам другого собеседника, если ситуация не изменится, обязательная продажа станет неизбежной. Также вероятен рост фискальной нагрузки. «Вряд ли компаниям захочется продавать больше выручки для уплаты налогов», — добавил он.

Главной причиной падения рубля участники встречи с президентом признали мягкую денежную политику, которая привела к избыточному увеличению денежной массы. 15 августа Центробанк ужесточил ее, подняв ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.

По данным Financial Times, глава Минфин Антон Силуанов отправлялся на совещание к Путину с предложением обязать экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения, а компаниям, которые откажутся выполнять эти требования, отказать в госсубсидиях. Как уточнял Reuters, под обязательную продажу могла попасть почти вся экспортная валюта — до 90%.

Впервые власти обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки после начала войны в Украине, спровоцировавшего обвал рубля. В мае 2022 года норматив был уменьшен с 80 до 50%, а через месяц объем продаваемой на рынке валюты стала определять правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

14 августа доллар превысил 100 руб., а евро — 110 руб. После повышения ключевой ставки и сообщений о совещании у президента по ужесточению валютного контроля рубль укрепился до 94 руб. за доллар и до 102 руб. за евро.

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