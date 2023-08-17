Опытный механик назвал три вещи, которые нужны, чтобы ваш автомобиль служил вдвое дольше 5 17.08.2023, 10:02

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Речь идет о трех жидкостях.

Известный автомеханик Скотти Килмер, который чинит автомобили уже более 55 лет, продолжает делиться секретами, которые продлят срок службы вашей машины.

В видео, которое Килмер недавно опубликовал на YouTube, он назал вещи, которые способны продлить жизнь вашего автомобиля, пишет УНИАН. Речь идет о трех жидкостях, которые необходимы для правильной работы вашего двигателя – моторном масле, трансмиссионном масле и трансмиссионной жидкости. Механик уверяет: если их использовать правильно, ваш двигатель прослужит намного дольше.

Прежде всего, Скотти рассказал своим подписчикам, как правильно заменить моторное масло, и дал несколько основных советов.

«Во-первых, используйте правильный тип масла. Современные двигатели очень специфичны, не заливайте более легкое масло и не заливайте более тяжелое. Они спроектированы под конкретное масло – используйте только его», – подчеркнул он.

Кроме того, Килмер советует менять масло и масляный фильтр каждые 6,5 - 8 тысяч километров или, по крайней мере, раз в год, если вы не так много ездите.

Во-вторых, механик призывает регулярно заменять трансмиссионную жидкость. «Не слушайте идиотов в дилерском центре, которые говорят: «Эта жидкость на всю жизнь, вам не нужно ее менять» – это ерунда. Просто слейте все, что можете, и снова залейте... Любая жидкость со временем загрязняется», – объяснил он.

Как и в случае с моторным маслом, механик не советует использовать жидкость на ваше усмотрение – всегда заливайте ту, что указана в инструкции. Трансмиссионную жидкость стоит менять каждые 60-65 тысяч километров.

Третья жидкость, которая вам непременно понадобится – трансмиссионное масло. Оно нужно для того, чтобы трансмиссия приводила в движение все колеса, и также нуждается в регулярной замене.

Килмер предупредил, что аромат этой жидкости не из приятных, поэтому советует надеть перчатки, чтобы запах не остался на коже.

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