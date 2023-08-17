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Швейцария ввела санкции против режима Лукашенко

  • 17.08.2023, 10:29
  • 3,226
Швейцария ввела санкции против режима Лукашенко

Под ограничительные меры попали флагманы экономики хунты.

Швейцария присоединилась к последнему санкционному пакету ЕС против белорусского режима. Новый санкционный список опубликован на сайте Государственного секретариата по экономике Швейцарии.

В список вошли 38 физлиц – судей, прокуроров и пропагандистов, а также три предприятия – концерн «Белнефтехим», ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» и ОАО «Минский электротехнический завод».

Санкции вступили в силу 15 августа.

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