Швейцария ввела санкции против режима Лукашенко 17.08.2023, 10:29

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Под ограничительные меры попали флагманы экономики хунты.

Швейцария присоединилась к последнему санкционному пакету ЕС против белорусского режима. Новый санкционный список опубликован на сайте Государственного секретариата по экономике Швейцарии.

В список вошли 38 физлиц – судей, прокуроров и пропагандистов, а также три предприятия – концерн «Белнефтехим», ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» и ОАО «Минский электротехнический завод».

Санкции вступили в силу 15 августа.

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