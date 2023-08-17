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17 августа 2023, четверг, 11:35
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Военный эксперт: Освобождение Урожайного может обрушить российский фронт на четырех направлениях

Военный эксперт: Освобождение Урожайного может обрушить российский фронт на четырех направлениях
Сергей Грабский

В контрнаступлении открыта новая страница.

Освобождение Урожайного открывает перед ВСУ хорошие перспективы для продолжения контрнаступления не только на Запорожском и Бердянском направлениях, но и двух других, заявил в эфире национального телемарафона военный эксперт Сергей Грабский.

Отныне ВСУ могут и дальше давить на противника с целью выбить его с занимаемых позиций сразу на четырех направлениях. Сейчас главной задачей для украинских защитников станет дальнейшее разрушения оборонительной линии врага и выход на оперативное пространство.

Не будет сидеть сложа руки и противник. Он прекрасно понимает, чем может закончиться для него «глухая оборона».

Ближайшие дни будут очень тяжелыми, а враг попытается перебросить на этот участок фронта резерв, хотя, со слов Грабского, этого самого резерва у врага практически и нет.

Зачастую в МО РФ бросают в бой всех, кто под рукой. При этом многие мобилизованные не прошли должную военную подготовку, именно поэтому последние и бегут с поля боя, так как у них неустойчивая психика и настрой.

Грабский заявил, что продолжить контрнаступательные действия ВСУ могут не только на Запорожском и Бердянском направлениях, но и в районе Угледара с Васильевкой.

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