Украинский командир показал, что россияне оставили после бегства из Урожайного 1 17.08.2023, 14:41

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Видео от аэроразведки ВСУ.

Украинский аэроразведчик ВСУ с позывным «Мадяр», командир группы «Птахи Мадяра», показал, во что превратили российские оккупанты Урожайное.

Этот небольшой поселок в Великоновоселковской поселковой общине Волновахского района Донецкой области подвергся таким ударам российской артиллерии и авиации, что от него мало что осталось, передает dialog.ua.

Мадяр обращает внимание, что российские вояки, когда атаковали Урожайное, удерживали его и когда наконец удрали оттуда, превратили этот населенный пункт в развалины.

На видео, предоставленном украинскими аэроразведчиками, видно, что большинство домов местных жителей сильно повреждены, крыши пробиты, а от некоторых зданий вообще остались лишь обломки стен и фундамент.

Все это, подчеркивает Мадяр, россияне называли «освобождением»: разрушая украинские города, они утверждали, что «защищают» их и проводят «денацификацию».

Как известно, 16 августа украинские военные деоккупировали Урожайное. В данный момент ВСУ укрепляются на достигнутых рубежах, а контратаки противника с целью вернуть утраченное положение успеха не имеют.

Урожайное, по мнению военных экспертов, является важной точкой на левом фланге украинской ударной группировки, которая ведет наступление на поселок Заветное Желание и Старомлыновку, а дальше - на Токмак Запорожской области.

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