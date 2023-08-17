Штурмовая группа ВСУ зачистила от россиян Клещеевку под Бахмутом
- 17.08.2023, 15:20
- 2,918
Видео с камеры, установленной на амуниции одного из бойцов.
Группа украинских пехотинцев зачистила часть построек в селе Клещеевка на Бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом штурмовых действий украинских воинов опубликована в соцсетях. Запись сделана камерой, установленной на амуниции одного из бойцов.
«В селе Клещеевка на Бахмутском направлении идет зачистка построек», - пишут украинские воины в комментарии к видео.