Штурмовая группа ВСУ зачистила от россиян Клещеевку под Бахмутом 17.08.2023, 15:20

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Видео с камеры, установленной на амуниции одного из бойцов.

Группа украинских пехотинцев зачистила часть построек в селе Клещеевка на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом штурмовых действий украинских воинов опубликована в соцсетях. Запись сделана камерой, установленной на амуниции одного из бойцов.

«В селе Клещеевка на Бахмутском направлении идет зачистка построек», - пишут украинские воины в комментарии к видео.

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