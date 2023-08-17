Русские солдаты обрадовались уничтожению собственного танка 17.08.2023, 17:57

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Оккупанты не поверили своему «счастью».

Порой кажется, что просмотры в соцсетях для рядовых российских оккупантов более значимы, чем какие-либо военные успехи их армии.

И пока отсиживающимся в тылу TikTok-войскам Рамзана Кадырова приходится довольствоваться постановочными роликами, провоцируя насмешки даже со стороны самих граждан РФ, некоторым захватчикам везет снять настоящий «экшн», пусть даже ценой потери собственной бронетехники, пишет nv.ua.

В соцсетях появилось видео, на котором россияне искренне радуются тому, что один из них успел заснять, как украинская армия наносит удары по их позициям, уничтожая точным попаданием находившийся рядом с ними танк ВС РФ.

«Баааах. Еще и танк!. Вот это жесть. Них*я я экшн снял! Заснял! Все заснял!» — начал орать оккупант, сам не веря своему «счастью».

Российский солдат "снял экшн", как он радостно объявил сам. "Экшн" — это уничтожение российского танка, стоящего рядом с его окопом pic.twitter.com/KumhzIgRVe — IanMatveev (@ian_matveev) August 16, 2023

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