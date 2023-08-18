Остатки российского батальона «Колыма» подняли бунт на Донбассе

Остатки российского батальона «Колыма» подняли бунт на Донбассе3
- 18.08.2023, 7:48
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В строю после боев с ВСУ осталось семь человек.
Сегодня, 18 августа, в Сети появилось видео, на котором оккупанты из батальона «Колымы» записали «слезное» обращение к властям РФ и лично Путину.
Сам же батальон был создан в начале апреля 2023 года губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
Всем контрактникам обещали выплачивать в месяц по 80 тысяч рублей, информирует канал «Украина 365».
Командиром был назначен Евгений Гасанов, оккупант с боевым опытом. Оккупантам пообещали боевую подготовку на полигоне в течение 3-4 месяцев.
Лично губернатор Магаданской области обещал полностью экипировать контрактников, включая и выделение новейшей боевой техники.
Однако по прибытии в Тоцкое полковник ВС РФ Емов решил разбросать оккупантов из «Колымы» в другие части, где была недокомплектация.
Уже 20 июля 450 человек из «Колымы» без подготовки отправились на передовую.
На сегодняшний день часть батальона находится в составе 1-й Славянской бригады «ДНР».
Через время их бросили в бой без командиров, проводников и топографии. Как результат много погибших, раненых и пропавших без вести.
В батальоне много уроженцев Владивостока и Приморского края.