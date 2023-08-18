ВСУ уже в Работино: россияне признали прорыв своей обороны на Юге 18.08.2023, 12:47

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Украинские войска расширяют фронт наступления на Токмак.

Российские военные пропагандисты вынуждены признать передвижение подразделений украинской армии, которая добилась новых успехов на Запорожском направлении фронта, сообщает dialog.ua.

По данным крупного провоенного российского Телеграм-канала WarGonzo военкора Семена Пегова, ВСУ взяли под контроль северную часть села Работино.

По данным независимых источников, украинские силы по состоянию на утро пятницу взяли Работино под полный контроль и не объявляют об этом, поскольку продолжается зачистка населенного пункта от остаточных сил россиян.

Более того, россияне сообщают о продвижении украинских подразделений в восточном направлении от населенного пункта по трассе Н-08 южнее Новопокровки.

«Таким образом, украинские войска стремятся расширить фронт наступления на Токмак и одновременно обезопасить фланг в зоне возможного прорыва», - отмечено в сообщении.

По данным РФ, украинская армия предприняла разведку боем в направлении населенного пункта Дорожнянки, который не находится в непосредственной близости от стратегического важного для россиян села Пологи.

Оккупанты предполагают, что командование ВСУ осуществляет операцию с целью сковать армию России на более широком участке фронта и не дать возможности перебрасывать подразделения на проблемные участки.

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