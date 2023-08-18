ВСУ вбили клин в одну из самых мощных линий российской обороны 1 18.08.2023, 14:14

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Что происходит вблизи Работино.

Для того чтобы развить наступление на Токмак и Мелитополь, Вооруженным Силам Украины важно преодолеть сильное сопротивление оккупантов вблизи Работино.

На этом участке захватчики имеют существенное преимущество в воздухе, которое мешает ВСУ продвигаться дальше.

Об этом «24 каналу» рассказал военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык. В этом направлении украинские воины продолжают штурмовые действия, несмотря на тотальное преимущество врага в воздухе.

Ситуация на Запорожском фронте достаточно динамична. Вооруженные Силы действительно имеют на нем определенные успехи, которые даются огромной ценой.

Примером этого могут служить боевые действия вблизи села Работино, имеющего большое значение для обеих сторон. По словам Бурлика, на этом направлении одна и та же посадка может 4 раза переходить из рук в руки в течение одного дня.

«Важность Роботино состоит в том, что вблизи этого села начинается кряж, что идет практически до города Токмак. Именно поэтому враг пытается изо всех сил держаться за этот населенный пункт и близлежащие высоты», – пояснил воин Вооруженных Сил.

В то же время Вооруженные Силы наносят удар восточнее, пытаясь убить клин между Работино и Вербовым. Между этими деревнями расположена одна из самых мощных линий обороны россиян, одна из ветвей так называемой «линии Суровикина».

«Россияне изрядно окопались за этот год, в течение которого линия фронта на Юге практически не двигалась. За это время враг смог плотно заменять территорию, подтянуть логистику, а в отдельных лесных посадках даже создал бетонированные доты», – отметил военный.

Нарратив о том, что против Украины воюют «чмобики», неоправдан. На Мелитопольском направлении вблизи села Роботино враг сосредоточил свою 58-ю общевойсковую армию. Это регулярные части России, усиленные десантно-штурмовыми полками, частями «Шторм-Z» и силами специальных операций, отвечающих за использование дронов.

Оборона россиян достаточно мощна. Но они также несут большие потери и вынуждены сжигать свои резервы для сдерживания украинского наступления. Достаточно отметить, что именно командующий 58 российской армией был уволен из-за поднятия вопроса о необходимости ротации своих войск, которые находятся на Запорожье еще с начала зимы.

«Украина уничтожает много вражеской техники и средств ПВО. Однако 100% превосходство России в воздухе существенно усложняет жизнь Вооруженных Сил. Из-за особенностей местности враг чрезвычайно эффективно использует вертолеты Ка-52 и управляемые авиабомбы», – пояснил Бурлик.

Чтобы эффективно штурмовать позиции врага, по канонам войны нужно собрать штурмовой кулак. Однако господство врага в этом воздухе существенно препятствует. Россияне имеют мощную систему беспилотников, и как только они фиксируют какое-то скопление украинских сил, как сразу начинают по нему «работать» с реактивной артиллерии или ударных вертолетов.

Оккупанты реагируют на любой прорыв Вооруженных Сил Украины, вызывая армейскую авиацию, которая бьет ракетами по нашим военным с 8 – 10 километров. Этой тактике трудно противодействовать, ведь большинство переносных зенитно-ракетных комплексов способны поражать враждебные цели не более чем на 5 километров. Поэтому новости об ущербе Ка-52 является примером удачных действий украинских подразделений.

«Учитывая эту ситуацию, именно западная авиация могла бы стать тем инструментом, который существенно изменит нынешний паритет сил на Юге. Если бы Украина ее получила, враг чувствовал бы себя гораздо менее свободно», – убежден военный.

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