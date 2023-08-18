ВСУ разбили российские оборонительные порядки на Бердянском фронте 18.08.2023, 15:14

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Украинская армия солвершила рывок к востоку от Урожайного.

Подразделения украинской армии расширяют зону контроля к востоку от Урожайного, двигаясь в сторону главных высот на Бердянском направлении фронта.

Российские военные пропагандисты вынуждены частично признавать успехи украинской армии, которая все более активно разбивает российские оборонительные порядки на Южном направлении фронта, передает dialog.ua.

По данным связанного с Министерством обороны РФ российского Телеграм-канала WarGonzo, подразделения ВСУ смогли продвинуться на восточном фланге от населенного пункта Урожайное в сторону Керменчика.

Таким образом, россияне признают, что украинская армия расширила зону своего контроля над территорией по ширине фланга.

Более того, опасения оккупантов вызывает тот факт, что именно здесь расположены ключевые высоты на всем Угледарском направлении.

После того как украинская армия возьмет их под полный контроль, артиллерийское поражение российских позиций будет значительно усилено. По всей вероятности, украинские подразделения готовят крупную операцию по освобождению Старомлыновки, которая будет атакована с нескольких сторон.

Этот населенный пункт является ключевым в российской обороне на пути ВСУ в сторону Мариуполя и Бердянска.

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