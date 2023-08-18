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Украинская разведка показала взрыв на совещании глав оккупационной «полиции» Энергодара

  • 18.08.2023, 18:51
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Украинская разведка показала взрыв на совещании глав оккупационной «полиции» Энергодара

Ранен российский полковник.

Главное управление разведки Минобороны Украины в пятницу, 18 августа, подтвердило взрыв во временно захваченном Энергодаре во время совещания так называемых руководителей «полиции».

Как сообщает ГУР в Telegram, взрыв в кабинете «начальника полиции» произошел в 09:23, множественные ранения получили «начальник местного отделения» полковник МВД России Павел Чесанов (Чувашская республика), его «заместитель по оперативной работе», «глава следственного отделения», «начальник дежурной части» и «главы» нескольких подразделений.

Раненых глав оккупационной «полиции» срочно госпитализировали в местную больницу, а после их обследования из захваченного Мелитополя срочно вызвали три реанимобиля. По информации разведки, их собираются эвакуировать на территорию страны-агрессора военными вертолетами.

В ГУР также сообщили, что в здании, где произошел взрыв, также жили оккупанты. Дом был серьезно поврежден, пожар распространился на третий-пятый этажи. Сейчас этот район заблокирован, оккупанты ограничили возможность передвижения по городу для мирных жителей и отключили интернет.

Разведка опубликовала видео с ударного дрона, который приближается к зданию во временно захваченном Энергодаре.

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