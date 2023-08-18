Разведка США: Потери РФ в Украине достигли почти 300 тысяч человек 2 18.08.2023, 19:11

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Катастрофические для Кремля цифры.

Военные потери российской армии в Украине приближаются к отметке 300 тысяч человек, сообщает The New York Time со ссылкой на американских чиновников, знакомых с разведданными.

По их оценкам, на 18-й месяц войны российские силы потеряли убитыми 120 тысяч бойцов, а еще 170-180 тысяч получили ранения.

Общие потери - рекордные для Москвы со Второй мировой - уже почти вдвое превысили численность армии, которую Владимир Путин собрал для вторжения 24 февраля 2022 года. Ее американское Минобороны оценивало в 150 тысяч человек.

Минобороны Украины оценивает потери РФ в 256 510 человек убитыми.

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