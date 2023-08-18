закрыть
18 августа 2023, пятница, 19:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Разведка США: Потери РФ в Украине достигли почти 300 тысяч человек

2
  • 18.08.2023, 19:11
  • 1,074
Разведка США: Потери РФ в Украине достигли почти 300 тысяч человек

Катастрофические для Кремля цифры.

Военные потери российской армии в Украине приближаются к отметке 300 тысяч человек, сообщает The New York Time со ссылкой на американских чиновников, знакомых с разведданными.

По их оценкам, на 18-й месяц войны российские силы потеряли убитыми 120 тысяч бойцов, а еще 170-180 тысяч получили ранения.

Общие потери - рекордные для Москвы со Второй мировой - уже почти вдвое превысили численность армии, которую Владимир Путин собрал для вторжения 24 февраля 2022 года. Ее американское Минобороны оценивало в 150 тысяч человек.

Минобороны Украины оценивает потери РФ в 256 510 человек убитыми.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк
Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип