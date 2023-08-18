Украина отправила на границу с Беларусью бойцов, воевавших на востоке страны

Украина отправила на границу с Беларусью бойцов, воевавших на востоке страны1
- 18.08.2023, 21:59
- 1,786
Они улучшат оборонные способности своим боевым опытом.
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев велел ещё больше укрепить оборонительные позиции в Волынской области.
Сейчас украинскую границу в тех местах, где она граничит с Беларусью, охраняют солдаты, которые вернулись с выполнения задач на востоке страны, пишет «Суспільне».
«Там была другая боевая обстановка, ежедневные обстрелы, ближние стрелковые бои. На основании своего боевого опыта они могут улучшить оборонные способности», — пояснил Наев.
Это делается для того, чтобы в случае увеличения уровня угрозы со стороны Беларуси, не пропустить противника вглубь Украины.