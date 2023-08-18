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Украина отправила на границу с Беларусью бойцов, воевавших на востоке страны

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  • 18.08.2023, 21:59
  • 1,786
Украина отправила на границу с Беларусью бойцов, воевавших на востоке страны
Иллюстративное фото

Они улучшат оборонные способности своим боевым опытом.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев велел ещё больше укрепить оборонительные позиции в Волынской области.

Сейчас украинскую границу в тех местах, где она граничит с Беларусью, охраняют солдаты, которые вернулись с выполнения задач на востоке страны, пишет «Суспільне».

«Там была другая боевая обстановка, ежедневные обстрелы, ближние стрелковые бои. На основании своего боевого опыта они могут улучшить оборонные способности», — пояснил Наев.

Это делается для того, чтобы в случае увеличения уровня угрозы со стороны Беларуси, не пропустить противника вглубь Украины.

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