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ВСУ прорвали укрепления россиян на Юге, бросив в бой тяжелые танки

  • 19.08.2023, 8:08
  • 2,826
ВСУ прорвали укрепления россиян на Юге, бросив в бой тяжелые танки

В НАТО раскрыли детали наступления на Бердянском направлении фронта.

Подразделения украинской армии, по всей вероятности, смогли прорвать и преодолеть массированные минные заграждения ВС РФ на Бердянском направлении фронта.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter пишет военный эксперт сухопутных сил НАТО Томас Тайнер, комментируя видео работы украинской бронетехники в районе Урожайного.

Тайнер сделал репост видео, на котором танк PT-91 Twardy одного из украинских подразделений продвигается вперед на высокой скорости, стреляя по российским позициям.

Примечательно, что танк преодолел большую дистанцию по полю, не подорвавшись на мине. При этом экипаж ехал уверенно, не опасаясь подрыва.

«И никаких минных полей! Похоже, украинские войска миновали массивные российские минные заграждения», - прокомментировал Тайнер видео, опубликованное новостным агрегатором Visegrad 24.

«Бесстрашные украинские солдаты продолжают стрелять по российским позициям из подаренного Польшей танка PT-91 Twardy, несмотря на интенсивный огонь российской артиллерии. Записано под Урожайном несколько дней назад. Стальные нервы!» - отмечено в комментарии к видео.

По мнению эксперта, освобождение Урожайного открывает для ВСУ сразу четыре направления для продолжения контрнаступления.

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