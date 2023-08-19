В Симферополе раздался мощный взрыв, слышимый в разных частях Крыма 19.08.2023, 8:10

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Что произошло?

Ночью, 19 августа, на территории временно оккупированного Крыма раздался мощный взрыв, слышимый в нескольких районах полуострова.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на «Крымский ветер».

«Из Симферополя и Перевального сообщают о громком взрыве. Взрыв также слышали в Бахчисарайском районе и Алуште», — говорится в публикации.

Дополнительные подробности пока не сообщаются.

Представители местных оккупационных «властей» ситуацию пока не комментируют.

Местные жители пишут, что в некоторых селах Бахчисарайского района в результате взрыва сработали сигнализации автомобилей.