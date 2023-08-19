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ISW: ВСУ могут разорвать «сухопутный коридор» в Крым не только через Мелитополь

  • 19.08.2023, 8:30
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ISW: ВСУ могут разорвать «сухопутный коридор» в Крым не только через Мелитополь

Украинское контрнаступление имеет уникальные особенности.

Освобождение Мелитополя не является единственным способом, которым Украина может разорвать российский сухопутный коридор в Крым. Украинские военные имеют много вариантов прерывания критически важных российских логистических путей вдоль побережья Азовского моря.

Об этом сообщается в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW) в ответ на предполагаемые оценки разведывательного сообщества США, что контрнаступление Украины «не достигнет Мелитополя» и соответственно своей главной цели - прервать российский сухопутный мост в Крым.

«Преждевременно делать оценки относительно общего успеха текущих украинских контрнаступательных операций, которые происходят на нескольких направлениях продвижения к нескольким различным очевидным целям», - отмечают в ISW.

Аналитики отмечают, что украинское контрнаступление будет длительной, нелинейной серией операций, которые, вероятно, будут продолжать происходить в фазах разного темпа.

«Украинское контрнаступление не является отдельным набором запланированных операций, и текущие контрнаступательные операции, вероятно, создают более благоприятные условия для более значимых операций», - говорится в сообщении.

В ISW оценивают украинские контрнаступательные операции как значительно ухудшающие оборону российских сил, и что общая деградация линии российской обороны создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв был потенциально значимым в оперативном плане.

Эксперты добавляют, что 18 августа украинские войска продолжали наступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись дальше в районе Работиного на Западе Запорожской области. Украинские силы также достигли незначительных успехов к югу от Урожайного в районе границы Донецко-Запорожской области.

«Недавнее продвижение Украины в районе Работиного, вероятно, было тактически значимым, и ISW ранее оценивало, что такое продвижение отражает значительную деградацию российских сил, которые защищают этот район», - говорится в сообщении.

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