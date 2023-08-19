Жительница Казахстана — россиянам: Будете стоять на коленях и просить прощения 4 19.08.2023, 9:26

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Если русский назвал «другом», начинай точить топор.

Народы бывшего СССР отлично помнят «братьев» из РФ, которые считали себя титульной нацией и без стеснения ущемляли других.

После полномасштабного вторжения армии России в Украину Казахстан стал одним из первых, кто приютил тысячи беженцев и отказался поддержать Кремль.

Спустя полтора года войны жители Казахстана остаются на стороне украинцев, предрекая агрессору тяжелое будущее.

В Сети появилось очередное видео обращение жительницы Казахстана, которая напомнила россиянам об их корнях и объяснила, что будет с их страной в предстоящие десятилетия.

Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».

«Казахи не забыли, у нас есть даже пословица: «Если русский назвал другом, начинай точить топор». Очень древняя. Мы знаем ваше истинное лицо, и никто его не забыл, - сказала она. - Украинцам не нужна победа. Им нужна перемога. Победа – беда. У вас будет беда после перемоги Украины. А Украина переможет, пройдет через все невзгоды, и снова засияет украинское солнце».

Она обратила внимание на то, что жители РФ совершенно забыли свои корни: у них смешалось славянское и тюркское наследие.

Однако пройдут десятилетия, прежде чем ситуация начнет меняться. Скорее всего, Россию будет ожидать повторение «очищения» нацистской Германии.

«Ваших детей это ожидает. Вы будете платить репарации, стоять на коленях и просить прощения, вымаливать, чтобы вас снова пустили в цивилизованное общество. А мы еще подумаем. Своим детям я точно буду рассказывать, кто такие россияне», - резюмировала жительница Казахстана.

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