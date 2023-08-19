ВСУ получили новый «умный» дрон, против которого бессильны российские РЭБ

ВСУ получили новый «умный» дрон, против которого бессильны российские РЭБ1
- 19.08.2023, 11:18
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В чем уникальность беспилотников SkyKnight?
Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации военными ВСУ украинсксих БпЛА SkyKnight с искусственным интеллектом.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
«Компания-производитель дрона SkyKnight 2 подала свою разработку в Минобороны, когда началась ускоренная процедура оформления допуска к эксплуатации. Оборонное ведомство сопровождало компанию в процессе оформления необходимой документации», - пишет пресс-служба.
Как пишет Минобороны, БпЛА является довольно быстрым, мощным, в том числе и тихим.
Разработка является простой в управлении. В то же время если оператор уже имеет навыки пилотирования DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то новый БпЛА освоит около недели.
«Когда оператор определит цель, которую нужно поразить, беспилотник будет лететь к ней в автоматическом режиме, ведь им уже будет управлять бортовой компьютер», - добавляет Минобороны.
Даже в случае потери связи, или глушения вражеским РЭБ, дрон все равно долетит до определенной оператором цели.